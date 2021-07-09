ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Большинство украинцев поддерживает требование репараций от России, - опрос

Новина українською →
Киев, Пятница 09 июля 2021 15:31
Большинство украинцев поддерживает требование репараций от России, - опрос Фото: украинцы поддерживают идею репараций от России за СССР (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Более половины граждан Украины поддерживает идею требования репараций от России за преступления советского режима. За это выступает более 55% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, проведенного по заказу "Фонда Демократические инициативы имени Илько Кучерива".

Сообщается, что 55,3% опрошенных поддерживают (36,2% полностью и 19,1% частично) идею выдвижения требований к России за преступления сталинского режима: депортацию украинцев и крымских татар. Не поддерживают 35,7%. Больше приверженцев такого решения в западных областях (66,7%), меньше всего - на Донбассе (33,5%).

Кроме того, 61% опрошенных поддерживает (34,5% полностью и 26,6% частично) идею выдвижения требований к Германии за преступления нацистского режима. Не поддерживают такую ​​идею 31,5% опрошенных. Эта идея имеет поддержку абсолютного большинства во всех макрорегионах страны.

Большинство украинцев поддерживает требование репараций от России, - опрос

Фото: результаты пороса (dif.org.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина намерена потребовать репарации от России за вооруженную агрессию после полной деоккупации украинских территорий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация опрос Сталин СССР
NEWS
В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсию
В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсию
DAILY
Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире