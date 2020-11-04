Більшість українців негативно ставляться до рішення КСУ по декларуванню

Фото: КСУ (РБК-Україна)

Більшість українців (59%) негативно ставляться до рішення Конституційного суду скасувати кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Підтримують таке рішення лише 11% українців.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 25% українців нейтрально ставляться до рішення КСУ по декларуванню.

Добре інформовані про рішення Конституційного суду 39% опитаних, 36% - щось чули, 25% - чули про таке рішення вперше. Серед тих, хто добре обізнаний з рішенням, 83% відчувають негатив до нього. Найбільше негативно ставляться люди старшого віку, жителі Києва, західної та центральної України, прихильники партій "Європейська солідарність", "Голос" і "Сила і честь".

Не довіряють Конституційного суду 60% респондентів. Серед тих, хто добре знайомий з рішенням КСУ по декларуванню, не висловили довіру 80% опитаних.

Майже 60% опитаних підтримують законопроект президента про припинення повноважень чинного складу Конституційного суду. 27% - не підтримують, 16% - не визначилися.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Таким рішенням були заблоковані більше 100 кримінальних справ за цією статтею.

Президент Володимир Зеленський назвав таке рішення КСУ загрозою нацбезпеці і вніс у Верховну раду законопроект, яким пропонується припинити повноваження всіх суддів КСУ.