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Большинство украинцев за досрочные выборы при любом решении КСУ

Новости » Выборы 2019    14.06.2019 - 11:15
Большинство украинцев за досрочные выборы при любом решении КСУ
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане хотят досрочных парламентских выборов в июле

Две трети украинцев (63%) считают, что досрочные парламентские выборы должны пройти 21 июля при любом решении Конституционного суда. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня.

При этом 20% респондентов считают, что выборы должны пройти в октябре, если Конституционный суд признает указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады неконституционным.

Большинство украинцев за досрочные выборы при любом решении КСУ

При этом 58% опрошенных считают, что указ Зеленского о роспуске парламента соответствует как Конституции, так и настроениям граждан. 20% - считают, что он не соответствует Основному закону, но отвечает настроениям общественности, 6% считают его незаконным и не соответствующим общественным ожиданиям.

Большинство украинцев за досрочные выборы при любом решении КСУ

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,0%.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. В настоящее время указ о роспуске парламента рассматривает Конституционный суд.

Отметим, по данным опроса  Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-9 июня, если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, в голосовании готовы были бы принять участие около 84% граждан. По данным опроса, в Верховную раду проходят пять партий.

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