Большинство украинских беженцев хотят вернуться домой: в какие сроки

По данным опроса, 87% опрошенных выражают намерение вернуться домой: 15% - в ближайшее время, 24% - хотят вернуться, но еще подождут, 48% - вернутся, но после окончания войны. Кроме того, 8% отметили, что уже не вернутся домой.

По сравнению с апрелем уменьшается количество тех, кто планирует возвращаться немедленно, растет количество тех, кто вернется после войны, или же вообще не вернется.

Опрос проведен 18-19 июня 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинский мобильная связь. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.