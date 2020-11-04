Большинство населения Украины против возможной отмены безвиза с ЕС

Фото: украинцы выступают против отмены безвиза (facebook com DPSUkraine)

Большая часть населения Украины выступает против возможной отмены безвизового режима с Европейским союзом. За это выступает всего 11% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Сообщается, что большинство (55%) опрошенных отрицательно относятся к возможной отмене безвизового режима с ЕС, только 11% - положительно и 31% - нейтрально. Наиболее негативно относятся к возможной отмене безвиза молодежь, жители столицы и Запада Украины, сторонники "Европейской солидарности", ВО "Свобода", "Голоса" и партии "Слуга народа".

Отметим, опасения по поводу будущего безвизового режима с ЕС возникли после решения Конституционного суда Украины, который отменил некоторые пункты антикоррупционного законодательства. По данным опроса "Рейтинга", 80% украинцев не доверяют КСУ.

Опрос проводился во всех областях кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Напомним, ранее ЕС призвал украинскую власть немедленно восстановить антикоррупционную структуру, которая является условием для безвизового режима и макрофинансовой помощи.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о вероятности потери безвиза с ЕС в случае продолжения конституционного кризиса.