ua ru
Сб, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Большинство людей ненавидит россиян: Ким о настроениях жителей Николаевской области

Новина українською →
Николаев, Суббота 03 сентября 2022 15:13
Большинство людей ненавидит россиян: Ким о настроениях жителей Николаевской области Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (nikvesti)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Большинство жителей Николаева ненавидят россиян из-за постоянных обстрелов и уже забыли, что такое СССР.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Я спокойно отношусь к этой войне. Скажем так, это моя работа, а я свою работу люблю всегда, какой бы она ни была. Что касается жителей города, я думаю, что абсолютное большинство людей сейчас ненавидит россиян из-за того, что пришлось всем николаевцам пережить. Полгода под обстрелами - люди выживают, невозможно жить спокойно", - сказал он.

По словам Кима, когда он был в Киеве, видел, как люди живут, когда более или менее спокойно, а в Николаеве ситуация другая.

"У нас прифронтовый город, люди каждый день на стрессе, надо понимать, что мы все здесь недолюбливаем россиян", - добавил Ким, отметив, что жители Николаева уже забыли такое СССР.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления
Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"