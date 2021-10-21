Большие очереди и не хватает водителей: в Днепре транспортный коллапс

Издание пишет, что вчера вечером горожане не могли уехать из центра города после работы. Водители брали пассажиров только на сидячие места, но их на всех не хватало.

При этом дополнительный транспорт на маршруты не пустили. Глава профсоюза автоперевозчиков Михаил Тонконогий объяснил, почему мало маршруток. Причина в тому, что не хватает водителей и некого садить за руль.

Сегодня утром на остановках снова собирались длинные очереди. Десятки людей не могли вовремя уехать на работу.

Фото: в Днепре образовался транспортный коллапс (dp.vgorode)