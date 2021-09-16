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Больше всего взяток в этом году взяли полицейские, - ГБР

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Четверг 16 сентября 2021 14:23
Больше всего взяток в этом году взяли полицейские, - ГБР Фото: в ГБР отчитались о взяточниках в 2021 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Государственное бюро расследований (ГБР) в этом году разоблачило получение взяток на общую сумму 20,8 млн гривен. Среди "лидеров" по количеству взяток оказались полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

За 8 месяцев 2021 года наибольшая общая сумма неправомерной выгоды задокументирована в:

  • Киеве - 8,8 млн гривен,
  • Харьковской области - 1,8 млн гривен,
  • Киевской области - 1,7 млн гривен,
  • Одесской области - 1,4 млн гривен,
  • Тернопольской области - 1,1 млн гривен.

Общий размер убытков государству, которые обнаружили в результате расследований работники ГБР, составляет 167 млн гривен. Кроме того, арестовали имущество на сумму 365 млн гривен.

Кто оказался коррупционерами?

Сообщение о подозрении в совершении коррупционных уголовных правонарушений объявили 482 людям. Из них по статье Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины) в отношении 282 людей, из которых:

  • 1 чиновник категории "А";
  • 108 полицейских;
  • 8 прокуроров;
  • 1 работник СБУ;
  • 20 налоговиков;
  • 19 таможенников;
  • 27 пограничников;
  • 11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
  • 10 работников Государственной лесной охраны;
  • 3 работника Госрыбагентства;
  • 2 работники Государственной миграционной службы;
  • 4 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
  • 2 работника Национальной гвардии Украины;
  • 15 военнослужащих;
  • 51 других.

С начала текущего года благодаря работе ГБР в суд направлены обвинительные акты в отношении 429 человек, из них 232 обвиняются по статье о получении неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины).

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