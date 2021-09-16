Больше всего взяток в этом году взяли полицейские, - ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) в этом году разоблачило получение взяток на общую сумму 20,8 млн гривен. Среди "лидеров" по количеству взяток оказались полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

За 8 месяцев 2021 года наибольшая общая сумма неправомерной выгоды задокументирована в:

Киеве - 8,8 млн гривен,

Харьковской области - 1,8 млн гривен,

Киевской области - 1,7 млн гривен,

Одесской области - 1,4 млн гривен,

Тернопольской области - 1,1 млн гривен.

Общий размер убытков государству, которые обнаружили в результате расследований работники ГБР, составляет 167 млн гривен. Кроме того, арестовали имущество на сумму 365 млн гривен.

Кто оказался коррупционерами?

Сообщение о подозрении в совершении коррупционных уголовных правонарушений объявили 482 людям. Из них по статье Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины) в отношении 282 людей, из которых:

1 чиновник категории "А";

108 полицейских;

8 прокуроров;

1 работник СБУ;

20 налоговиков;

19 таможенников;

27 пограничников;

11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

10 работников Государственной лесной охраны;

3 работника Госрыбагентства;

2 работники Государственной миграционной службы;

4 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

2 работника Национальной гвардии Украины;

15 военнослужащих;

51 других.

С начала текущего года благодаря работе ГБР в суд направлены обвинительные акты в отношении 429 человек, из них 232 обвиняются по статье о получении неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины).