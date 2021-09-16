Найбільше хабарів у цьому році взяли поліцейські, - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) у цьому році викрило отримання хабарів на загальну суму 20,8 млн гривень. Серед "лідерів" за кількістю хабарів виявилися поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

За 8 місяців 2021 року найбільшу загальну суму неправомірної вигоди задокументовано у:

Києві - 8,8 млн гривень,

Харківській області - 1,8 млн гривень,

Київській області - 1,7 млн гривень,

Одеській області - 1,4 млн гривень,

Тернопільській області - 1,1 млн гривень.

Загальний розмір збитків державі, які виявили в результаті розслідувань працівники ДБР, становить 167 млн гривень. Крім того, арештували майно на суму 365 млн гривень.

Хто виявився корупціонерами?

Повідомлення про підозру у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень оголосили 482 людям. З них за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України) стосовно 282 людей, з яких:

1 посадовець категорії "А";

108 поліцейських;

8 прокурорів;

1 працівник СБУ;

20 податківців;

19 митників;

27 прикордонників;

11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;

10 працівників Державної лісової охорони;

3 працівники Держрибагентства;

2 працівники Державної міграційної служби;

4 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

2 працівники Національної гвардії України;

15 військовослужбовців;

51 інших.

Від початку поточного року завдяки роботі ДБР до суду направлені обвинувальні акти стосовно 429 людей, з них 232 обвинувачуються за статтею отримання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України).