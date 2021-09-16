Найбільше хабарів у цьому році взяли поліцейські, - ДБР
Державне бюро розслідувань (ДБР) у цьому році викрило отримання хабарів на загальну суму 20,8 млн гривень. Серед "лідерів" за кількістю хабарів виявилися поліцейські.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
За 8 місяців 2021 року найбільшу загальну суму неправомірної вигоди задокументовано у:
- Києві - 8,8 млн гривень,
- Харківській області - 1,8 млн гривень,
- Київській області - 1,7 млн гривень,
- Одеській області - 1,4 млн гривень,
- Тернопільській області - 1,1 млн гривень.
Загальний розмір збитків державі, які виявили в результаті розслідувань працівники ДБР, становить 167 млн гривень. Крім того, арештували майно на суму 365 млн гривень.
Хто виявився корупціонерами?
Повідомлення про підозру у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень оголосили 482 людям. З них за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України) стосовно 282 людей, з яких:
- 1 посадовець категорії "А";
- 108 поліцейських;
- 8 прокурорів;
- 1 працівник СБУ;
- 20 податківців;
- 19 митників;
- 27 прикордонників;
- 11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;
- 10 працівників Державної лісової охорони;
- 3 працівники Держрибагентства;
- 2 працівники Державної міграційної служби;
- 4 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
- 2 працівники Національної гвардії України;
- 15 військовослужбовців;
- 51 інших.
Від початку поточного року завдяки роботі ДБР до суду направлені обвинувальні акти стосовно 429 людей, з них 232 обвинувачуються за статтею отримання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України).