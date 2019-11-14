Больше половины потребителей Николаевской области задолжали за газ

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В случае возникновения задолженности у субсидиантов, они могут потерять и государственную помощь

Больше 180 тыс. потребителей газа в Николаевской области имеют задолженность за природный газ. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Николаевгаз Сбыт".

"По состоянию на 1 октября 2019 года общий долг жителей области за газ составляет 491 млн гривен. Это почти на 40% больше, чем в прошлом году. Хотя с начала года газ подешевел на четверть. ООО "Николаевгаз Сбыт" напоминает, что наличие задолженности может стать причиной прекращения газоснабжения. Услуга по прекращению\восстановлению газоснабжения является платной. Поэтому для обеспечения бесперебойного газоснабжения и избежания дополнительных финансовых затрат, потребителям необходимо вовремя платить за потребленный газ", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, первым шагом со стороны поставщика газа в работе с должниками является письменное предупреждение. Только в сентябре этого года "Николаевгаз Сбыт" направил около 4 тыс. предупреждений. Кроме этого, оформлено более тысячи поручений на отключение на сумму почти 11 млн гривен по тем потребителям, которые не оплатили задолженность согласно поданным предупреждениям.

В случае, если реакции со стороны неплательщиков нет, по поручению на отключение от поставщика происходит прекращение газоснабжения, а дело передается в суд.

По данным компании, после получения предупреждения почти 45% потребителей погашают задолженность в течение нескольких дней. 55% доходят до отключения. При этом для восстановления газоснабжения таким потребителям необходимо погасить не только задолженность, но и возместить расходы по прекращению и возобновлению газоснабжения, которые колеблятся от 400 до 2,5 тыс. гривен.

"36 тыс. потребителей газа в Николаевской области получают субсидию. С 1 февраля 2019 года она монетизирована, и субсидианты получают ее в денежной форме. Им следует помнить, что эти деньги предназначены для расчета за коммунальные услуги, которые нужно платить вовремя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в случае возникновения задолженности у субсидиантов, кроме отключения от газоснабжения, они могут потерять и государственную помощь.

"Сейчас, после внедрения монетизации субсидии, при отсутствии оплат в течение двух месяцев выплата субсидии прекращается. Компания передает список таких должников в органы соцзащиты, которые прекращают выплату госпомощи при наличии долга", - отмечает директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталья Левченко.

Также в пресс-службе отметили, что почти половина должников платят за газ не ежемесячно, как указано в Правилах и Договоре на поставку природного газа, а, например, раз в квартал. Но таким образом желание сэкономить несколько гривен на комиссии банка может стать причиной образования долга и, соответственно, грозит отключением от газоснабжения и даже потерей субсидии.

Поэтому, по словам пресс-службы, для предупреждения проблем с накоплением долгов надо строго соблюдать требования законодательства: ежемесячно с 1 по 5 число передавать показания газовых счетчиков, и не позднее 20 числа рассчитываться за потребленный газ.

"Одним из самых удобных способов быстро и легко передавать показания, платить за газ и вообще следить за состоянием своего лицевого счета является Личный кабинет потребителя. Зарегистрироваться в нем можно на сайте 104.ua или загрузив из ПлейМаркета на свой телефон мобильное приложение 104 Mobile (для смартфонов) или 104 Mobile Light (для айфонов). Кроме того, для клиентов ООО "Николаевгаз Сбыт" есть хорошая новость - с 17 октября по 30 ноября 2019 года потребители газа могут оплачивать свои счета за потребленное голубое топливо в мобильном приложении 104 Mobile Light без каких-либо комиссий с помощью платежных сервисов ApplePay и MasterPass", - говорится в сообщении.