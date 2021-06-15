ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Больше, чем до пандемии: украинцы бьют рекорды по посещению Анталии

Новина українською →
Турция, Вторник 15 июня 2021 15:05
Больше, чем до пандемии: украинцы бьют рекорды по посещению Анталии Фото: украинцы бьют рекорды по посещению Анталии (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

Украинцы за первую неделю июня посетили популярный турецкий курорт Анталию на 50% больше, чем за аналогичный промежуток времени в 2019 году. В местном аэропорту отмечают, что украинский рынок бьет рекорды.

Об этом сообщил генеральный директор аэропорта в Анталии Бильгихан Йылмаз, передает издание Turizm Ajansı.

"С первой недели июня наблюдаем рост. Мы обслужили 120 тысяч пассажиров за первые 8 дней. Мы достигли показателя 22% от аналогичного в 2019 году. За это время наибольшее количество пассажиров прибыло из Украины - 59 тысяч. По сравнению с первой неделей июня в 2019 году, видим, что украинский рынок вырос на 50 процентов", - сказал Бильгихан Йылмаз, добавив, что украинский рынок "бьет рекорды в этом году, как и в 2020 году".

Напомним, украинский лоукостер SkyUp расширяет полетную программу в Турцию. В частности, авиакомпания запускает рейсы в Даламан из Киева и в Бодрум из Львова.

Украинцам сейчас для въезда в Турцию необходимо предъявить одно из перечисленного ниже:

- отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда;

- экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда;

- документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной минимум за 14 дней до приезда;

- документ, удостоверяющий, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество туризм
NEWS
На Польшу совершили кибератаку. Премьер созывает закрытое заседание парламента
На Польшу совершили кибератаку. Премьер созывает закрытое заседание парламента
DAILY
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью