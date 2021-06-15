Больше, чем до пандемии: украинцы бьют рекорды по посещению Анталии

Украинцы за первую неделю июня посетили популярный турецкий курорт Анталию на 50% больше, чем за аналогичный промежуток времени в 2019 году. В местном аэропорту отмечают, что украинский рынок бьет рекорды.

Об этом сообщил генеральный директор аэропорта в Анталии Бильгихан Йылмаз, передает издание Turizm Ajansı .

"С первой недели июня наблюдаем рост. Мы обслужили 120 тысяч пассажиров за первые 8 дней. Мы достигли показателя 22% от аналогичного в 2019 году. За это время наибольшее количество пассажиров прибыло из Украины - 59 тысяч. По сравнению с первой неделей июня в 2019 году, видим, что украинский рынок вырос на 50 процентов", - сказал Бильгихан Йылмаз, добавив, что украинский рынок "бьет рекорды в этом году, как и в 2020 году".

Напомним, украинский лоукостер SkyUp расширяет полетную программу в Турцию. В частности, авиакомпания запускает рейсы в Даламан из Киева и в Бодрум из Львова.

Украинцам сейчас для въезда в Турцию необходимо предъявить одно из перечисленного ниже:

- отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда;

- экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда;

- документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной минимум за 14 дней до приезда;

- документ, удостоверяющий, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.