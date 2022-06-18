Больше миллиарда долларов за неделю: НБУ увеличил продажу валюты из резервов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 13 по 17 июня 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 1 055,61 млн долларов и купил 8,30 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 047,31 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

С начала года НБУ купил на межбанке 1 841,10 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 11 223,10 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Таким образом, НБУ увеличил продажу валюты из резервов по сравнению с прошлой неделей, когда центробанк продал 768,30 млн долларов

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 10 мая прекратил проведение ежедневных безналичных операций по купле-продаже валюты в евро и будет проводить такие операции исключительно в долларах США.

До начала полномасштабного нападения России на Украину центробанк проводил операции по купле-продаже валюты с банками только в долларах США.

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