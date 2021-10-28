Больше не Facebook. Цукерберг объявил о переименовании компании

Название Meta должно отражать новое направление, в котором планирует работать компания. Это создание так называемой метавселенной. Компания собирается создавать собственные продукты виртуальной и дополненной реальности, а также умные очки.

Ребрендинг компании не отразится на названии социальной сети Facebook и других продуктов.