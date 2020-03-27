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Двигаться и правильно питаться: ВОЗ опубликовала рекомендации для оставшихся дома людей

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 10:39
Двигаться и правильно питаться: ВОЗ опубликовала рекомендации для оставшихся дома людей
Иллюстративное фото (freepik)

Врачи советуют больше двигаться, избегать сидения на одном месте и правильно питаться

Из-за коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила ряд рекомендаций для людей, которые вынуждены оставаться дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, врачи советуют больше двигаться, избегать сидения на одном месте и правильно питаться. Они предлагают делать короткие разминки, танцевать, играть с детьми, убираться дома или ухаживать за садом в течение дня.

Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь оставаться активными. Не рекомендуется проводить много времени в сидячем положении - более того, лучше не сидеть больше 30 минут подряд. Также очень важно и глубокое расслабление для избежания стресса. Так, медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие. Важно помнить и о необходимости правильно питаться и потреблять достаточное количество воды.

В ВОЗ добавляют, что если же все же решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра от других людей.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что четвертые сто тысяч заболеваний коронавирусом в мире произошли всего за два дня.

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