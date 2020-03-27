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Рухатися і правильно харчуватися: ВООЗ опублікувала рекомендації людей, які лишились вдома

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 10:39
Рухатися і правильно харчуватися: ВООЗ опублікувала рекомендації людей, які лишились вдома
Ілюстративне фото (freepik)

Лікарі радять більше рухатися, уникати сидіння на одному місці і правильно харчуватися

Через коронавірус Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) випустила ряд рекомендацій для людей, які вимушені залишатися вдома. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, лікарі радять більше рухатися, уникати сидіння на одному місці і правильно харчуватися. Вони пропонують робити короткі розминки, танцювати, грати з дітьми, прибиратись в будинку або доглядати за садом протягом дня.

Навіть у невеликих приміщеннях ходіння по периметру або марш на місці можуть допомогти залишатися активними. Не рекомендується проводити багато часу в сидячому положенні - більш того, краще не сидіти більше 30 хвилин поспіль. Також дуже важливо і глибоке розслаблення для уникнення стресу. Так, медитація, глибокі вдихи і видихи допоможуть вам зберігати спокій. Важливо пам'ятати і про необхідність правильно харчуватися і споживати достатню кількості води.

У ВООЗ додали, якщо все ж вирішили вийти на вулицю, щоб прогулятися або зайнятися спортом, переконайтеся, що ви перебуваєте на відстані не менше 1 метра від інших людей.

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що четверті сто тисяч захворювань на коронавірус у світі відбулися всього за два дні.

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