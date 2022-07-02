Все больше детей становятся жертвами российской агрессии: новые данные

С начала полномасштабной войны в Украине пострадали уже 984 ребенка. Из них 344 погибли, еще 640 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора .

В пятницу, 1 июля, в результате авиаудара врага по гражданской инфраструктуре города Бахмут Донецкой области получил ранение 11-летний мальчик.

Также стало известно, что из-за ракетного удара РФ по ТЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня пострадал 9-летний ребенок.

Кроме того, за сутки возросло количество пострадавших в результате обстрелов Белгород-Днестровского района Одесской области 1 июля. Из-за ракетной атаки там погиб один ребенок, еще трое получили травмы. Состояние двух детей крайне тяжелое.

В ОГП отметили, что с начала полномасштабных боевых действий больше всего детей пострадало в:

Донецкой области - 340,

Харьковской - 185,

Киевской - 116,

Черниговской - 68,

Луганской - 61,

Николаевской - 53,

Херсонской - 52,

Запорожской - 31,

В ведомстве добавили, что из-забомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.