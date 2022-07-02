Все больше детей становятся жертвами российской агрессии: новые данные
С начала полномасштабной войны в Украине пострадали уже 984 ребенка. Из них 344 погибли, еще 640 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
В пятницу, 1 июля, в результате авиаудара врага по гражданской инфраструктуре города Бахмут Донецкой области получил ранение 11-летний мальчик.
Также стало известно, что из-за ракетного удара РФ по ТЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня пострадал 9-летний ребенок.
Кроме того, за сутки возросло количество пострадавших в результате обстрелов Белгород-Днестровского района Одесской области 1 июля. Из-за ракетной атаки там погиб один ребенок, еще трое получили травмы. Состояние двух детей крайне тяжелое.
В ОГП отметили, что с начала полномасштабных боевых действий больше всего детей пострадало в:
- Донецкой области - 340,
- Харьковской - 185,
- Киевской - 116,
- Черниговской - 68,
- Луганской - 61,
- Николаевской - 53,
- Херсонской - 52,
- Запорожской - 31,
В ведомстве добавили, что из-забомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.
Напомним, раее психолог дал советы, как поступать взрослым, когда ребенку очень страшно и он не понимает слов.
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