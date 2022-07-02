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Все больше детей становятся жертвами российской агрессии: новые данные

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Киев, Суббота 02 июля 2022 09:52
Все больше детей становятся жертвами российской агрессии: новые данные Фото: дети, погибшие из-за российской агрессии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны в Украине пострадали уже 984 ребенка. Из них 344 погибли, еще 640 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

В пятницу, 1 июля, в результате авиаудара врага по гражданской инфраструктуре города Бахмут Донецкой области получил ранение 11-летний мальчик.

Также стало известно, что из-за ракетного удара РФ по ТЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня пострадал 9-летний ребенок.

Кроме того, за сутки возросло количество пострадавших в результате обстрелов Белгород-Днестровского района Одесской области 1 июля. Из-за ракетной атаки там погиб один ребенок, еще трое получили травмы. Состояние двух детей крайне тяжелое.

В ОГП отметили, что с начала полномасштабных боевых действий больше всего детей пострадало в:

  • Донецкой области - 340,
  • Харьковской - 185,
  • Киевской - 116,
  • Черниговской - 68,
  • Луганской - 61,
  • Николаевской - 53,
  • Херсонской - 52,
  • Запорожской - 31,

В ведомстве добавили, что из-забомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.

Напомним, раее психолог дал советы, как поступать взрослым, когда ребенку очень страшно и он не понимает слов.

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