Все більше дітей стають жертвами російської агресії: нові дані
З початку повномасштабної війни в Україні постраждали вже 984 дитини. З них 344 загинули, ще 640 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.
У п'ятницю, 1 липня, в результаті авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі міста Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.
Також стало відомо, що через ракетний удар РФ по ТЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня постраждала 9-річна дитина.
Крім того, за добу зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілів Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня. Через ракетну атаку там загинула одна дитина, ще троє отримали травми. Стан двох дітей вкрай важкий.
В ОГП зазначили, що з початку повномасштабних бойових дій найбільше дітей постраждало в:
- Донецької області - 340,
- Харківській - 185,
- Київській - 116,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 61,
- Миколаївській - 53,
- Херсонській - 52,
- Запорізькій - 31,
У відомстві додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 навчальні заклади. З них 215 зруйновані повністю.
Нагадаємо, раніше психолог дав поради, як чинити дорослим, коли дитині дуже страшно і вона не розуміє слів.
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