Все більше дітей стають жертвами російської агресії: нові дані

З початку повномасштабної війни в Україні постраждали вже 984 дитини. З них 344 загинули, ще 640 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора .

У п'ятницю, 1 липня, в результаті авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі міста Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.

Також стало відомо, що через ракетний удар РФ по ТЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня постраждала 9-річна дитина.

Крім того, за добу зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілів Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня. Через ракетну атаку там загинула одна дитина, ще троє отримали травми. Стан двох дітей вкрай важкий.

В ОГП зазначили, що з початку повномасштабних бойових дій найбільше дітей постраждало в:

Донецької області - 340,

Харківській - 185,

Київській - 116,

Чернігівській - 68,

Луганській - 61,

Миколаївській - 53,

Херсонській - 52,

Запорізькій - 31,

У відомстві додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 навчальні заклади. З них 215 зруйновані повністю.