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"Большая стройка" весной завершит важнейший для Херсона путепровод

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Херсон, Вторник 14 сентября 2021 10:47
"Большая стройка" весной завершит важнейший для Херсона путепровод Фото: в Херсоне строят путепровод "ХБК - Таврический" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На строительство второго проезда важнейшего для Херсона путепровода "ХБК - Таврический" из госбюджета уже выделено 350 млн гривен. Завершение строительных работ по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" запланировано на весну следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

Путепровод "ХБК - Таврический" является знаковым для региона долгостроем. Его строительство началось еще в 2012 году, после чего неоднократно останавливалось и только благодаря "Большой стройке" Владимира Зеленского возведение возобновилось активными темпами.

Первый съезд первого пускового комплекса путепровода был открыт три недели назад ко Дню независимости Украины. На его строительство из госбюджета было выделено 300 млн гривен. На открытии комплекса был установлен рекорд Украины в категории "Строительство, размеры".

&quot;Большая стройка&quot; весной завершит важнейший для Херсона путепровод

На проезжей части объекта уже установлены отбойники, оборудована ливневая канализация и подключено освещение. После полного завершения строительства первой очереди здесь будут открыты также велодорожки и пешеходные зоны.

На строительстве второго проезда подрядчик уже завершил работы по бетонированию и гидроизоляции ростверка Р1л, а также выполнил отсыпку котлована левого проезда с уплотнением.

Кроме этого, на съезде №2 установили временное ограждение длиной 240 метров, а на съезде №4 провели гидроизоляцию подпорных стен и обратную подсыпку подпорных стен.

Ежедневно в круглосуточном режиме работы на строительной площадке ведут более 60 работников подрядной организации.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2021 году в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине планируется построить и восстановить 245 мостов и искусственных сооружений. В частности, вскоре должно начаться строительство нового моста через Днепр в Кременчуге.

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