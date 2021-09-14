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"Велике будівництво" весною завершить надважливий для Херсона шляхопровід

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Херсон, Вівторок 14 вересня 2021 10:47
"Велике будівництво" весною завершить надважливий для Херсона шляхопровід Фото: в Херсоні будують шляхопровід "ХБК - Таврійський" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На будівництво другого проїзду надважливого для Херсона шляхопроводу "ХБК - Таврійський" з держбюджету вже виділено 350 млн гривень. Завершення будівельних робіт за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" заплановано на весну наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.

Шляхопровід "ХБК - Таврійський" є знаковим для регіону довгобудом. Його будівництво розпочалося ще в 2012 році, після чого неодноразово зупинялося і тільки завдяки "Великому будівництву" Володимира Зеленського його зведення відновилося активними темпами.

Перший з'їзд першого пускового комплексу шляхопроводу було відкрито три тижні тому до Дня незалежності України. На його будівництво з держбюджету було виділено 300 млн гривень. На відкритті комплексу було встановлено рекорд України в категорії "Будівництво, розміри".

&quot;Велике будівництво&quot; весною завершить надважливий для Херсона шляхопровід

На проїзній частині об'єкта вже встановлені відбійники, обладнана зливова каналізація і підключено освітлення. Після повного завершення будівництва першої черги тут будуть відкриті також велодоріжки і пішохідні зони.

На спорудженні другого проїзду підрядник вже завершив роботи з бетонування і гідроізоляції ростверку Р1л, а також виконав відсипання котловану лівого проїзду з ущільненням.

Крім цього, на з'їзді №2 встановили тимчасове огородження довжиною 240 метрів, а на з'їзді №4 провели гідроізоляцію підпірних стін і зворотну підсипку підпірних стін.

Щодня в цілодобовому режимі роботи на будівельному майданчику ведуть понад 60 працівників підрядної організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2021 році в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні планується побудувати і відновити 245 мостів і штучних споруд. Зокрема, незабаром має розпочатися будівництво нового мосту через Дніпро в Кременчуці.

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Велике будівництво
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