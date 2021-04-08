"Большая стройка" уже стартовала на дорогах в каждой области, - Тимошенко
По всем регионам Украины уже началось строительство и реконструкция дорог, которую ранее анонсировал президент Владимир Зеленский в своей программе "Большая стройка".
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко во время включения онлайн на форуме в Харькове "Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов".
"В этом году продолжаем строительство. Уже сейчас, думаю, если проедетесь по дорогам, трассам Украины, то увидите, что во всех регионах уже началась реконструкция дорог, в том числе старых дорог, к которым не доходили руки уже очень много лет", - сказал Кирилл Тимошенко.
Тимошенко добавил, что среди "флагманских" проектов в этом году – открытие Запорожского моста и обновление трассы М-30.
Протяженность трассы М-30 составит 1392,3 км. Маршрут М-30 Стрый - Изварино должен объединить две дороги международного значения М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино.
Как извсетно, президент ранее анонсировал, что в 2021 году "Большая стройка" расширится на несколько направлений.
Кроме строительства дорог и объектов социальной инфраструктуры, планируется модернизация региональных аэропортов, сети скоростных поездов и пригородных экспрессов и начало "Большой реставрации" объектов культурного наследия.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что к концу 2023 года будет восстановлена вся сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог.