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"Большая стройка" уже стартовала на дорогах в каждой области, - Тимошенко

Новина українською → Киев, Четверг 08 апреля 2021 13:53
"Большая стройка" уже стартовала на дорогах в каждой области, - Тимошенко Фото: координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

По всем регионам Украины уже началось строительство и реконструкция дорог, которую ранее анонсировал президент Владимир Зеленский в своей программе "Большая стройка".

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко во время включения онлайн на форуме в Харькове "Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов".

"В этом году продолжаем строительство. Уже сейчас, думаю, если проедетесь по дорогам, трассам Украины, то увидите, что во всех регионах уже началась реконструкция дорог, в том числе старых дорог, к которым не доходили руки уже очень много лет", - сказал Кирилл Тимошенко.

Тимошенко добавил, что среди "флагманских" проектов в этом году – открытие Запорожского моста и обновление трассы М-30.

Протяженность трассы М-30 составит 1392,3 км. Маршрут М-30 Стрый - Изварино должен объединить две дороги международного значения М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино.

Как извсетно, президент ранее анонсировал, что в 2021 году "Большая стройка" расширится на несколько направлений.

Кроме строительства дорог и объектов социальной инфраструктуры, планируется модернизация региональных аэропортов, сети скоростных поездов и пригородных экспрессов и начало "Большой реставрации" объектов культурного наследия.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что к концу 2023 года будет восстановлена ​​вся сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог.

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