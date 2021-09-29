"Большая стройка" планирует заняться развитием инфраструктуры для формата "море-железная дорога"

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Украина должна приложить усилия, чтобы интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок. Сейчас в ЕС доля контейнерных перевозок составляет около 45%, а в Украине - всего 2,5%.

Железнодорожная и портовая инфраструктура устарела, что нивелирует эффект от выгодного географического расположения Украины, пояснил Кубраков.

"Вместе с тем Украина не может игнорировать спрос и потенциал мультимодальных перевозок, в частности с азиатскими странами - поэтому обновление и развитие инфраструктуры для формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большого стройки" в ближайшие годы", - заявил он.

В УЗ рассказали, что 28 сентября был запущен первый в истории Украины контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай. В составе поезда 43 контейнера с пиломатериалами. На своем пути в город Сиань он преодолеет почти 10 тысяч километров по территории 4-х стран, проведя в пути 18 суток.

"В середине сентября мы приняли из Китая 50-й контейнерный поезд с импортным грузом. Сегодня отправляем первый контейнерный поезд уже с украинским грузом в Китай. Планируем, что такие поезда станут регулярными", - отметил Александр Камышин, и.о. главы правления АО "Укрзализныця".