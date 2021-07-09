В Краснокутске открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

"Этот физкультурно-оздоровительный комплекс важен для Краснокутской громады, он позволит вывести развитие спорта на новый этап", - отметил заместитель главы ХОГА Михаил Харнам.

В новопостроенном спорткомплексе смогут заниматься как взрослые, так и дети. Здесь будут работать секции футзала, волейбола, баскетбола, бокса и тенниса, можно будет заниматься гиревым спортом и тому подобное. Для детей занятия спортом на базе комплекса бесплатные. Для взрослых будет работать тренажерный зал.

По словам директора Краснокутской ДЮСШ Анатолия Акимова, в осенне-зимний период занятия можно проводить в игровом зале. Размер зала также позволяет принимать на базе ФОК полноценные соревнования.