В Краснокутске открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Краснокутске Харьковской области открыли новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого смогут заниматься около 400 человек в сутки. Проект реализовали в соответствии с международными стандартами в рамках программы президента "Большая стройка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.
"Этот физкультурно-оздоровительный комплекс важен для Краснокутской громады, он позволит вывести развитие спорта на новый этап", - отметил заместитель главы ХОГА Михаил Харнам.
В новопостроенном спорткомплексе смогут заниматься как взрослые, так и дети. Здесь будут работать секции футзала, волейбола, баскетбола, бокса и тенниса, можно будет заниматься гиревым спортом и тому подобное. Для детей занятия спортом на базе комплекса бесплатные. Для взрослых будет работать тренажерный зал.
По словам директора Краснокутской ДЮСШ Анатолия Акимова, в осенне-зимний период занятия можно проводить в игровом зале. Размер зала также позволяет принимать на базе ФОК полноценные соревнования.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году программа начала масштабное обновление спортивной инфраструктуры. За год планируют завершить 80 стадионов и 29 бассейнов.