Большая колонна техники РФ не смогла прорваться в Киев и была разбита, - Пентагон

В Пентагоне заявили, что большая колонна российской техники, которая двигалась на Киев, была разбита. Российские войска, дислоцированные вокруг Киева и Чернобыля, отходят в Беларусь для пополнения резервов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Керби сказал, что пока точно неясно, куда направляются отступающие российские войска. Но спикер предположил, что вероятно они направляются в Беларусь для доукомплектования.
"То, что в России именуют деэскалацией, я называю передислокацией", — сказал он, добавив, что Киев по-прежнему является приоритетной точкой для российских авиаударов. Также Керби сказал, что в США не уверены в существовании 60-километровой колонны, двигавшейся на Киев.
"Украинцы довольно быстро раздробили и остановили эту колонну, проявив большую ловкость", - добавил Керби.
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