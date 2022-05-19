Они больны, их излечит история. Кулеба о желающих сохранить лицо России

В Европе сохранились политики, получающие российские деньги. Они и делают заявления о необходимости сохранить России лицо в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Эти люди, если отложить тех, кто отрабатывает российские контракты, а оставить тех, кто искренне верит в такие идеи, то у них классический синдром зависимости от России", - сказал Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, такие политики продолжат заявлять о необходимости сохранить лицо России, даже если россиян начнут резать на улицах их городов. Глава МИД подчеркнул, что это очень тяжелая болезнь.

"В Европе целые прослойки, особенно среди интеллигенции, больны этой болезнью, но вылечит их только строгая история", - заключил Кулеба.