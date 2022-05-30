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Больницы Каменского получили от "Метинвеста" медикаментов и оборудования на 13 млн гривен

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Понедельник 30 мая 2022 15:28
Больницы Каменского получили от "Метинвеста" медикаментов и оборудования на 13 млн гривен Фото: больницы Каменского получили от "Метинвеста" медикаментов и оборудования на 13 млн гривен (flickr)
Автор: Александр Мороз

Больницы Каменского получили очередную, восьмую партию важных медикаментов и оборудования от компании "Метинвест" и Фонда Рината Ахметова. Всего медучреждения города получили помощи на 13 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В этой поставке - четыре спецприборы для терапии ранений, которые "Метинвест" доставил по запросу медицинских работников скорой помощи, которые работают со сложными ранами.

Это системы для вакуумного лечения, ускоряют заживление инфицированных, послеоперационных, хронических ран и ожогов второй и третьей степеней.

Как известно, "Метинвест" помогает военным госпиталям и больницам с начала войны. На эти цели компания уже направила более 60 миллионов гривен.

Также компания закупила и передала на передовую более 8 тысяч касок и 25 тыс. аптечек и турникетов.

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Метинвест Каменское
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