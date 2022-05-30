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Лікарні Кам'янського отримали від "Метінвесту" медикаментів та обладнання на 13 млн гривень

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Понеділок 30 травня 2022 15:28
Лікарні Кам'янського отримали від "Метінвесту" медикаментів та обладнання на 13 млн гривень Фото: лікарні Кам'янського отримали від "Метінвесту" медикаментів та обладнання на 13 млн гривень (flickr)
Автор: Олександр Мороз

Лікарні Кам'янського отримали чергову, восьму партію важливих медикаментів та обладнання від компанії "Метінвест" та Фонду Ріната Ахметова. Всього медзаклади міста отримали допомоги на 13 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У цій поставці - чотири спецприлади для терапії поранень, які "Метінвест" доставив за запитом медичних працівників швидкої допомоги, котрі працюють зі складними ранами.

Це системи для вакуумного лікування, що прискорюють загоєння інфікованих, післяопераційних, хронічних ран та опіків другого й третього ступенів.

Як відомо, "Метінвест" допомагає воєнним госпіталям та лікарням від початку війни. На ці цілі компанія вже направила понад 60 мільйонів гривень.

Також компанія закупила та передала на передову понад 8 тисяч касок та 25 тис. аптечок та турнікетів.

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