В больнице Ужгорода установили новое оборудование, отделение готово принимать пациентов, - ОГА

Приемное отделение Ужгородской центральной городской клинической больницы оснастили медицинским оборудованием на сумму почти 26 млн грн. Еще 13 млн грн было выделено на саму реконструкцию здания.
Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Иштван Петрушка в Facebook.
Медицинское учреждение обновили в соответствии с программой президента Владимира Зеленского "большое строительство".
"Это специальное оборудование, которое позволит проводить диагностику пациентам качественно и быстро. Важно, чтобы условия в наших больницах были максимально комфортными как и для врачей, так и для пациентов", - добавил Петрушка.
В больнице, в частности, установили современный компьютерный томограф Toshiba Aquilion, рентген и УЗИ-аппарат. Новый мощный УЗИ-аппарат может увеличивать зону исследования в 8 раз, сканировать необходимый участок тела человека на глубине 30 см, и работать автономно в течение двух часов.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.