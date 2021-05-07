В больнице Ужгорода установили новое оборудование, отделение готово принимать пациентов, - ОГА

Приемное отделение Ужгородской центральной городской клинической больницы оснастили медицинским оборудованием на сумму почти 26 млн грн. Еще 13 млн грн было выделено на саму реконструкцию здания.

Медицинское учреждение обновили в соответствии с программой президента Владимира Зеленского "большое строительство".

"Это специальное оборудование, которое позволит проводить диагностику пациентам качественно и быстро. Важно, чтобы условия в наших больницах были максимально комфортными как и для врачей, так и для пациентов", - добавил Петрушка.

В больнице, в частности, установили современный компьютерный томограф Toshiba Aquilion, рентген и УЗИ-аппарат. Новый мощный УЗИ-аппарат может увеличивать зону исследования в 8 раз, сканировать необходимый участок тела человека на глубине 30 см, и работать автономно в течение двух часов.