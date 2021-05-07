ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В больнице Ужгорода установили новое оборудование, отделение готово принимать пациентов, - ОГА

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 11:32
В больнице Ужгорода установили новое оборудование, отделение готово принимать пациентов, - ОГА Фото: в больнице Ужгорода установили новое оборудование (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Приемное отделение Ужгородской центральной городской клинической больницы оснастили медицинским оборудованием на сумму почти 26 млн грн. Еще 13 млн грн было выделено на саму реконструкцию здания.

Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Иштван Петрушка в Facebook.

Медицинское учреждение обновили в соответствии с программой президента Владимира Зеленского "большое строительство".

"Это специальное оборудование, которое позволит проводить диагностику пациентам качественно и быстро. Важно, чтобы условия в наших больницах были максимально комфортными как и для врачей, так и для пациентов", - добавил Петрушка.

В больнице, в частности, установили современный компьютерный томограф Toshiba Aquilion, рентген и УЗИ-аппарат. Новый мощный УЗИ-аппарат может увеличивать зону исследования в 8 раз, сканировать необходимый участок тела человека на глубине 30 см, и работать автономно в течение двух часов.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Ужгород больница Большая стройка
NEWS
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена