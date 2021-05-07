У лікарні Ужгорода встановили нове обладнання, відділення готове приймати пацієнтів, - ОДА

Приймальне відділення Ужгородської центральної міської клінічної лікарні оснастили медичним обладнанням на суму майже 26 млн грн. Ще 13 млн грн було виділено на саму реконструкцію будівлі.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка у Facebook.

Медичний заклад оновили відповідно до програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Це спеціальне обладнання, яке дозволить проводити діагностику пацієнтам якісно та швидко. Важливо, щоб умови в наших лікарнях були максимально комфортними, як і для лікарів, так і для пацієнтів", - додав Петрушка.

У лікарні, зокрема, встановили сучасний комп’ютерний томограф Toshiba Aquilion, рентген та УЗД-апарат. Новий потужний УЗД-апарат може збільшувати зону дослідження у 8 разів, сканувати необхідну ділянку тіла людини на глибині 30 см, та працювати автономно упродовж двох годин.