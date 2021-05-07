ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У лікарні Ужгорода встановили нове обладнання, відділення готове приймати пацієнтів, - ОДА

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 11:32
У лікарні Ужгорода встановили нове обладнання, відділення готове приймати пацієнтів, - ОДА Фото: у лікарні Ужгорода встановили нове обладнання (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Приймальне відділення Ужгородської центральної міської клінічної лікарні оснастили медичним обладнанням на суму майже 26 млн грн. Ще 13 млн грн було виділено на саму реконструкцію будівлі.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка у Facebook.

Медичний заклад оновили відповідно до програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Це спеціальне обладнання, яке дозволить проводити діагностику пацієнтам якісно та швидко. Важливо, щоб умови в наших лікарнях були максимально комфортними, як і для лікарів, так і для пацієнтів", - додав Петрушка.

У лікарні, зокрема, встановили сучасний комп’ютерний томограф Toshiba Aquilion, рентген та УЗД-апарат. Новий потужний УЗД-апарат може збільшувати зону дослідження у 8 разів, сканувати необхідну ділянку тіла людини на глибині 30 см, та працювати автономно упродовж двох годин.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Ужгород больница Велике будівництво
NEWS
Ріст випадків: в Україні 8404 нових зараження коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 8404 нових зараження коронавірусом
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена