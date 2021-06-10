UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В больницах "Укрзализныци" проводят обыски: названа причина

Автор: Анастасия Рокитна

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в больницах "Укрзализныци". Следственные действия проходят по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В пресс-службе отметили, что следователям предоставлен доступ ко всем помещениям, предусмотренным определением суда для проведения обысков.

Должностные лица филиалов "Центр здравоохранения" АО "Укрзализныця" подозреваются в попытке закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам в сентябре-декабре прошлого года.

"В то время указанные закупки были приостановлены департаментом категорийного управления и службами безопасности АО "Укрзализныця". Материалы о возможном нарушении были переданы правоохранителям", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила медиков, торговавших поддельными отрицательными COVID-тестами.

Отметим, недавно в Киеве разоблачили четыре лаборатории, которые подделывали тесты на коронавирус. Лаборатории предлагали свои "услуги" украинцам, вернувшимся из-за рубежа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Укрзализныцяобыск