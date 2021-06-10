В больницах "Укрзализныци" проводят обыски: названа причина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в больницах "Укрзализныци". Следственные действия проходят по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
В пресс-службе отметили, что следователям предоставлен доступ ко всем помещениям, предусмотренным определением суда для проведения обысков.
Должностные лица филиалов "Центр здравоохранения" АО "Укрзализныця" подозреваются в попытке закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам в сентябре-декабре прошлого года.
"В то время указанные закупки были приостановлены департаментом категорийного управления и службами безопасности АО "Укрзализныця". Материалы о возможном нарушении были переданы правоохранителям", - говорится в сообщении.
Напомним, СБУ разоблачила медиков, торговавших поддельными отрицательными COVID-тестами.
Отметим, недавно в Киеве разоблачили четыре лаборатории, которые подделывали тесты на коронавирус. Лаборатории предлагали свои "услуги" украинцам, вернувшимся из-за рубежа.