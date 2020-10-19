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В больницах Николаева уже заканчиваются места, - мэр

Николаев, Понедельник 19 октября 2020 14:56
В больницах Николаева уже заканчиваются места, - мэр
Фото: Александр Сенкевич (facebook.com)
Автор: Андрей Козловский

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что жители города до сих пор не верят в коронавирус. В то же время число пациентов с COVID-19 в больницах города увеличивается и он считает, что ситуация будет ухудшаться.

Об этом Александр Сенкевич рассказал в эфире программы "Добрый вечер".

"Я стараюсь объяснять людям, что называйте коронавирус как хотите: грипп, ОРВИ, китайским гриппом. Просто вы должны понять, что нужно защитить себя и своих близких от этого заболевания", - сказал мэр Николаева.

По словам Сенкевича, при нынешних темпах заболеваемости в больницах Николаева скоро не будет свободных мест для больных COVID-19.

"При постельном фонде в пределах 200 мест в каждой больнице, мы подходим к тому моменту, когда у нас будут ограничены места. Сегодня мы думаем, как приобрести еще кровати для того, чтобы принимать больных на этих койках", - сказал Сенкевич.

Напомним, в Украине на 65,7% заполнены больничные койки для пациентов с коронавирусом.

Также РБК-Украина сообщало, что правительство Украины работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях.

Кроме того, в Украине могут создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.

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