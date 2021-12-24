Больница интенсивного лечения в Кременчуге получила многопрофильное приемное отделение

После реконструкции отделение превратилось в многопрофильное с возможностью текущей диагностики, оказания неотложной помощи, а при необходимости и проведения экстренных хирургических вмешательств.

По европейскому протоколу помещение было разделено на три зоны.

В "зеленой" расположены холл больницы, раздевалка, душевая для персонала, смотровая и гипсовая комнаты. В нем пациент может встретиться с семейным врачом, пройти осмотр или получить консультацию.

В "желтой" - диагностические кабинеты: рентген, УЗИ, эндоскопический, компьютерный томограф, а также малая операционная для несложных хирургических вмешательств, комнаты медперсонала и технические помещения.

В "красную" зону входит противошоковая палата интенсивной терапии. Из "красной" зоны пациентов при необходимости будут направлять в большую операционную.

Возле отделения обустроили дорогу для заезда автомобилей скорой помощи, парковочные карманы для работников и посетителей, на прилегающей территории уложили тротуарные дорожки и разбили газоны.

"Каждый житель Полтавщины, несмотря на то, проживает он в городе или селе, должен получать качественную и неотложную медицинскую помощь. Для этого мы строим по области сельские амбулатории, большинство из которых уже заработали. Запустили телемедицину, обновили парк карет скорой помощи областной службы 103, ремонтируем приемные отделения в опорных больницах области, одним из которых является и приемное отделение больницы интенсивного лечения "Кременчугская", - отметил глава ОГА Олег Синегубов.