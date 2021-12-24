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Больница интенсивного лечения в Кременчуге получила многопрофильное приемное отделение

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Полтава, Пятница 24 декабря 2021 10:11
Больница интенсивного лечения в Кременчуге получила многопрофильное приемное отделение Фото: больница в Кременчуге получила многопрофильное приемное отделение (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Кременчуге завершилась реконструкция приемного отделения больницы интенсивного лечения "Кременчугская", которая прошла в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

После реконструкции отделение превратилось в многопрофильное с возможностью текущей диагностики, оказания неотложной помощи, а при необходимости и проведения экстренных хирургических вмешательств.

По европейскому протоколу помещение было разделено на три зоны.

В "зеленой" расположены холл больницы, раздевалка, душевая для персонала, смотровая и гипсовая комнаты. В нем пациент может встретиться с семейным врачом, пройти осмотр или получить консультацию.

В "желтой" - диагностические кабинеты: рентген, УЗИ, эндоскопический, компьютерный томограф, а также малая операционная для несложных хирургических вмешательств, комнаты медперсонала и технические помещения.

В "красную" зону входит противошоковая палата интенсивной терапии. Из "красной" зоны пациентов при необходимости будут направлять в большую операционную.

Возле отделения обустроили дорогу для заезда автомобилей скорой помощи, парковочные карманы для работников и посетителей, на прилегающей территории уложили тротуарные дорожки и разбили газоны.

"Каждый житель Полтавщины, несмотря на то, проживает он в городе или селе, должен получать качественную и неотложную медицинскую помощь. Для этого мы строим по области сельские амбулатории, большинство из которых уже заработали. Запустили телемедицину, обновили парк карет скорой помощи областной службы 103, ремонтируем приемные отделения в опорных больницах области, одним из которых является и приемное отделение больницы интенсивного лечения "Кременчугская", - отметил глава ОГА Олег Синегубов.

Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в стране уже создали более 200 приемных отделений и 600 сельских амбулаторий.

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