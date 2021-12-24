Лікарня інтенсивного лікування у Кременчуці отримала багатопрофільне приймальне відділення

У Кременчуці завершилася реконструкція приймального відділення лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька", що відбулася у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської ОДА.

Після реконструкції відділення перетворилося на багатопрофільне з можливістю поточної діагностики, надання невідкладної допомоги, а за необхідності і проведення екстрених хірургічних втручань.

За європейським протоколом приміщення розділили на три зони.

У "зеленій" розташовані хол лікарні, роздягальня, душова для персоналу, оглядова та гіпсова кімнати. У ній пацієнт може зустрітися з сімейним лікарем, пройти огляд чи отримати консультацію.

У "жовтій" - діагностичні кабінети: рентген, УЗД, ендоскопічний, комп’ютерний томограф, а також мала операційна для нескладних хірургічних втручань, кімнати медперсоналу та технічні приміщення.

До "червоної" зони входить протишокова палата інтенсивної терапії. З "червоної" зони пацієнтів за потреби направлятимуть у велику операційну.

Біля відділення облаштували дорогу для заїзду автівок швидкої допомоги, паркувальні кишені для працівників та відвідувачів, на прилеглій території уклали тротуарні доріжки та розбили газони.

"Кожен житель Полтавщини, незважаючи на те, мешкає він у місті чи в селі, має отримувати якісну та невідкладну медичну допомогу. Для цього ми будуємо по області сільські амбулаторії, більшість із яких уже запрацювали. Запустили телемедицину, оновили парк карет швидкої допомоги обласної служби 103, ремонтуємо приймальні відділення в опорних лікарнях області одним з яких є й приймальне відділення лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька", - зазначив голова ОДА Олег Синєгубов.