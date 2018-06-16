В Боливии пассажирский автобус врезался в скалу, 17 человек погибли

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости

В Боливии пассажирский автобус в пятницу, 15 июня, врезался в скалу, в результате 17 человек погибли, 22 получили ранения. Об этом сообщает местное издание Erbol.

Автобус врезался в скалу на шоссе в районе города Потоси.

Согласно предварительной версии полиции, причиной дорожно-транспортного происшествия стало превышение скорости.

"Авария произошла, возможно, из-за превышения скорости", - заявил начальник полиции города Потоси Владимир Ласо.

Полицейский также сообщил, что некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии, поэтому число жертв аварии может возрасти.

Фото: автобус врезался в скалу в Боливии

Напомним, 13 июня в Индии в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в штате Уттар-Прадеш погибли по меньшей мере 17 человек, 12 получили ранения.

По предварительным данным, водитель нарушил скоростной режим, столкнулся с дорожным разделителем, в результате чего автобус перевернулся.