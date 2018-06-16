Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Боливии пассажирский автобус врезался в скалу, 17 человек погибли

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 04:53
Фото: авария автобуса в Боливии (twitter.com/ejutv)
Фото: авария автобуса в Боливии (twitter.com/ejutv)

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости

В Боливии пассажирский автобус в пятницу, 15 июня, врезался в скалу, в результате 17 человек погибли, 22 получили ранения. Об этом сообщает местное издание Erbol.

Автобус врезался в скалу на шоссе в районе города Потоси.

Согласно предварительной версии полиции, причиной дорожно-транспортного происшествия стало превышение скорости.

"Авария произошла, возможно, из-за превышения скорости", - заявил начальник полиции города Потоси Владимир Ласо.

Полицейский также сообщил, что некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии, поэтому число жертв аварии может возрасти.

 

Фото: автобус врезался в скалу в Боливии

Напомним, 13 июня в Индии в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в штате Уттар-Прадеш погибли по меньшей мере 17 человек, 12 получили ранения.

По предварительным данным, водитель нарушил скоростной режим, столкнулся с дорожным разделителем, в результате чего автобус перевернулся.

В Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, десятки пострадавших В Венесуэле в результате ДТП с автобусом погибли 11 человек
Теги публикации: автобус, Боливия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь