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Інтерв'ю

У Болівії пасажирський автобус врізався в скелю, 17 людей загинули

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 04:53
Фото: аварія автобуса в Болівії (twitter.com/ejutv)
Фото: аварія автобуса в Болівії (twitter.com/ejutv)

За попередніми даними, причиною ДТП стало перевищення швидкості

У Болівії пасажирський автобус у п'ятницю, 15 червня, врізався в скелю, в результаті 17 людей загинули, 22 отримали поранення. Про це повідомляє місцеве видання Erbol.

Автобус врізався в скелю на шосе в районі міста Потосі.

Згідно з попередньою версією поліції, причиною дорожньо-транспортної пригоди стало перевищення швидкості.

"Аварія сталася, можливо, через перевищення швидкості", - заявив начальник поліції міста Потосі Володимир Ласо.

Поліцейський також повідомив, що деякі поранені перебувають у важкому стані, тому кількість жертв аварії може зрости.

 

Фото: автобус врізався в скелю у Болівії

Нагадаємо, 13 червня в Індії у результаті дорожньо-транспортної пригоди з автобусом у штаті Уттар-Прадеш загинули щонайменше 17 осіб, 12 отримали поранення.

За попередніми даними, водій порушив швидкісний режим, зіткнувся з дорожнім роздільником, у результаті чого автобус перекинувся.

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Теги публікації: автобус, Боливия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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