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В Боливии объявили о начале военной операции

Новости » Общество     10.11.2019 - 22:24
В Боливии объявили о начале военной операции
Фото: призидент Боливии Эво Моралес (wikipedia.org)

Боливийская армия объявила о начале операции после слов президента о повторных выборах

Боливийская армия объявила о начале операции по "нейтрализации вооруженных групп, нарушающих действующее законодательство". Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что это произошло на фоне заявления президента страны Эво Моралеса о попытках государственного переворота и объявления повторных выборов главы государства.

Напомним, сегодня Моралес объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства. Выступая на пресс-конференции, он также пообещал заменить членов избирательной комиссии страны.

Ранее Организация американских государств (ОАГ) призвала аннулировать результаты выборов, которые состоялись 20 октября в стране. В своем предыдущем отчете ОАГ заявила, что обнаружила манипуляции с системой голосования и не смогла подтвердить результат выборов.

Добавим, президентские выборы в Боливии прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес.

После оглашения результатов волеизъявления в Боливии начались протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

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