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Болгарський політик Манолев заявив про медіа кампанію проти нього: має російський слід

Понеділок 28 жовтня 2024 14:41
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Болгарський політик Манолев заявив про медіа кампанію проти нього: має російський слід Фото: Олександр Манолев (facebook.com/alexander_manolev)
Автор: Олександр Мороз

Болгарський політик Олександр Манолев опублікував заяву, в якій наголосив, що медіа-атака проти нього має російський слід, її мета - блокування постачання зброї з ЄС в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТСН".

"За останні 24 години я зрозумів, як здійснюється гібридна медіа-атака: ви платите начебто авторитетному "європейському" сайту, щоб він розмістив брудну історію про вашого опонента. Потім ви починаєте тиражувати її в російських виданнях", - написав він.

За його словами, РФ давно намагається зірвати поставки європейської зброї в Україну.

"Лише одна країна зацікавлена в тому, щоб говорити такі нісенітниці про експорт зброї в Україну за день до виборів (в парламент Болгарії – ред.). Та, яка хоче припинити експорт туди. Дозвольте експорт зброї в Україну і нарешті покажіть, де стоїть наша країна. У Східному чи в Західному блоці", - пише Манолев.

Декілька днів тому в українських медіа з’явились публікації про нібито зв'язок Олександра Манолева з болгарською BIEM, яка має контракти з багатьма компаніями в ЄС та зарекомендувала себе як надійного постачальника зброї. Зокрема BIEM є постачальником для румунської державної компанії Romarm, через яку забезпечує ЗСУ багатьма видами озброєння, а також напряму працює з "Агенцією оборонних закупівель" МОУ.

Нагадаємо, в березні минулого року ЗМІ повідомляли, що Болгарія через посередників передала Україні необхідної зброї на 1 млрд доларів. Експорт болгарської зброї для ЗСУ через посередників став результатом політики проросійського президента Болгарії Румена Радева та проросійської Болгарської соціалістичної партії, які відмовилися продавати напряму до України.

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