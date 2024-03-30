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Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну в Австрії, є постраждалі

Австрія, Субота 30 березня 2024 18:57
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Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну в Австрії, є постраждалі Фото: Круїзний лайнер Болгарії врізався в стіну в Австрії (flickr.com isafmedia)
Автор: Каріна Левицька

Болгарський круїзний лайнер врізався в бетонну стіну в шлюзі на річці Дунай в північноавстрійському місті Ашах-ан-дер-Донау. В результаті інциденту постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Речник поліції міста Ефердінг повідомив, що на борту судна перебувало близько 160 пасажирів, які прямували з Баварії в Німеччині до австрійського міста Лінц.

За його словами, в результаті інциденту 11 постраждалих були доставлені до лікарні. Тим часом як саме судно змогло продовжити рух після аварії.

За словами речника, не відразу було зрозуміло, наскільки серйозними були поранення. Місцеві ЗМІ також повідомили, що ще шестеро людей отримали менш серйозні травми, які не потребували госпіталізації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що індонезійські пілоти майже на 30 хв заснули під час рейсу.

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