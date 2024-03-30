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Болгарский круизный лайнер врезался в стену в Австрии, есть пострадавшие

Австрия, Суббота 30 марта 2024 18:57
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Болгарский круизный лайнер врезался в стену в Австрии, есть пострадавшие Фото: Круизный лайнер Болгарии врезался в стену в Австрии (flickr.com isafmedia)
Автор: Карина Левицкая

Болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену в шлюзе на реке Дунай в североавстрийском городе Ашах-ан-дер-Донау. В результате инцидента пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель полиции города Эфердинг сообщил, что на борту судна находилось около 160 пассажиров, которые направлялись из Баварии в Германии в австрийский город Линц.

По его словам, в результате инцидента 11 пострадавших были доставлены в больницу. Между тем как само судно смогло продолжить движение после аварии.

По словам спикера, не сразу было понятно, насколько серьезными были ранения. Местные СМИ также сообщили, что еще шесть человек получили менее серьезные травмы, которые не нуждались в госпитализации.

Напомним, ранее мы писали, что индонезийские пилоты почти на 30 мин заснули во время рейса.

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