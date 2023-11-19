В Болгарії очікують нових російських диверсій з метою зірвати постачання зброї Україні, - ЗМІ

За його словами, росіяни вже не раз атакували заводи та склади його компанії, яка задіяна в ланцюжку постачань зброї Україні. Для зупинки таких дій необхідно вживати заходів на рівні країни та НАТО, вважає Гебрев.

БІзнесмен також зазначив, що жоден російський оперативник так і не був затриманий після замаху на нього у 2015 році та атаки на об'єкти компанії в 2021 і 2022 роках.

"Не було жодного результату в жодній з понад десятка справ, пов’язаних із російськими терористичними актами та шпигунською мережею в Болгарії. Усі розслідування або були зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду", - зазначив бізнесмен.

Видання також зазначає, що близько 40% куль та снарядів, які використовує Україна, виробляються в Болгарії.

"Росіяни дуже зацікавлені нашими об’єктами та людьми, як їх обслуговують. Питання в тому, як болгарська влада зможе захистити галузь і окремих осіб, власників підприємств галузі. Невдалі розслідування, знищені докази - це проблема", -сказав на умовах анонімності болгарський чиновник.

Замах на Гебрева та диверсії РФ

За даними болгарської прокуратури, росіяни у період з 28 квітня 2015 року до 4 травня 2015 року намагалися вбити Гебрева, його сина та бізнес-партнера невстановленою фосфорно-органічною речовиною. Підозри отримали троє росіян, прокуратура вбачала застосування ними "Новічка".

Крім цього, 31 липня 2022 року близько 4 години ранку на складі боєприпасів компанії Emсo під Карнобатом (Болгарія) стався вибух. Крім цього, вибухи лунали на його об'єктах в 2011, 2015 та 2021 роках.

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