Болгарія змінить леви на євро: названа кінцева дата

Єврокомісія та Європейський центральний банк (ЄЦБ) схвалили перехід Болгарії з лева на євро з 1 січня 2026 року. Таким чином, Болгарія стане 21 державою-членом ЄС, яка є частиною єврозони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Єврокомісії.

Для переходу на євро економіка Болгарії повинна була досягти певних окреслених параметрів. Так, рівень інфляції в країні не повинен був перевищувати показник трьох найкращих країн ЄС більш ніж на 1,5 пункти.

У квітні 2024 року найкращі результати показали Франція (0,9%), Кіпр (1,4%) та Данія (1,5%), що дозволило Болгарії з інфляцією 2,8% вкластися у окреслені рамки.

Країна-кандидат також не має перевищувати бюджетний дефіцит у 3% ВВП. Дефіцит Болгарії – 3,0% у 2024 році та прогнозований 2,8% у 2025 році. Державний борг країни становить 24,1% ВВП у 2024 році та очікувані 25,1% у 2025 році за допустимого максимуму у 60%.

У 2024 році парламент Болгарії ухвалив закон про перехідний період щодо зміни валюти, дата завершення процесу заміни валюти не називається.

Єврозона

Станом на сьогодні у Єврозону входить 20 країн-членів ЄС. Останньою на євро перейшла Хорватія – з 1 січня 2023 року. У Єврозоні проживає понад 336 млн європейців.

Болгарія зобов'язалася перевести свою валюту, лев, на євро після приєднання до Європейського Союзу в 2007 році, як зазначено в її договорі про вступ до ЄС.

Як зазначив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, Україна в процесі вступу до Європейського Союзу візьме на себе зобов'язання перейти на євро. Однак це тривалий шлях.