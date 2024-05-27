ua en ru
Пн, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Болгарія закликала розширити присутність НАТО у Чорноморському регіоні та на Балканах

Понеділок 27 травня 2024 11:59
UA EN RU
Болгарія закликала розширити присутність НАТО у Чорноморському регіоні та на Балканах Фото: прем'єр-міністр Болгарії Димитр Головчев (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністра Болгарії Дімітр Главчев закликав розширити присутність НАТО в Чорноморському регіоні та на Західних Балканах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mediapool.

Він зазначив, що немає іншого регіону в НАТО і Європейському союзі, який був би так серйозно зачеплений війною Росії проти України, як Чорноморський регіон.

"Тому необхідність реалізації стратегічного підходу до Чорного моря була одним з основних висновків Другої конференції з чорноморської безпеки в рамках Міжнародної Кримської платформи, яка відбулася в Софії у квітні цього року", - заявив Гладчев.

Він додав, що за допомогою війни проти України Росія прагне встановити беззастережне домінування в Чорному морі, розширити свій вплив на Західних Балканах і, більшою мірою, в регіоні Південного Кавказу.

Чорноморський регіон

З лютого 2022 року триває повномасштабна війна між Росією та Україною. Військові дії ведуться, зокрема, в акваторії Чорного моря, що значно впливає на безпеку всього регіону.

Зокрема, росіяни замінували акваторію Чорного моря, внаслідок чого страждають Болгарія і Румунія, до берегів яких на постійній основі перериваються міни, що дрейфують. Крім цього, на морських мінах підриваються дельфіни.

11 січня у Стамбулі міністри оборони Болгарії, Румунії та Туреччини підписали меморандум про взаєморозуміння, започаткувавши тристоронню ініціативу щодо знешкодження вибухових речовин у Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгарія Війна Росії проти України чорное море
NEWS
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію