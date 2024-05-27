Болгарія закликала розширити присутність НАТО у Чорноморському регіоні та на Балканах
Прем'єр-міністра Болгарії Дімітр Главчев закликав розширити присутність НАТО в Чорноморському регіоні та на Західних Балканах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mediapool.
Він зазначив, що немає іншого регіону в НАТО і Європейському союзі, який був би так серйозно зачеплений війною Росії проти України, як Чорноморський регіон.
"Тому необхідність реалізації стратегічного підходу до Чорного моря була одним з основних висновків Другої конференції з чорноморської безпеки в рамках Міжнародної Кримської платформи, яка відбулася в Софії у квітні цього року", - заявив Гладчев.
Він додав, що за допомогою війни проти України Росія прагне встановити беззастережне домінування в Чорному морі, розширити свій вплив на Західних Балканах і, більшою мірою, в регіоні Південного Кавказу.
Чорноморський регіон
З лютого 2022 року триває повномасштабна війна між Росією та Україною. Військові дії ведуться, зокрема, в акваторії Чорного моря, що значно впливає на безпеку всього регіону.
Зокрема, росіяни замінували акваторію Чорного моря, внаслідок чого страждають Болгарія і Румунія, до берегів яких на постійній основі перериваються міни, що дрейфують. Крім цього, на морських мінах підриваються дельфіни.
11 січня у Стамбулі міністри оборони Болгарії, Румунії та Туреччини підписали меморандум про взаєморозуміння, започаткувавши тристоронню ініціативу щодо знешкодження вибухових речовин у Чорному морі.
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