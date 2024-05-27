Болгарія закликала розширити присутність НАТО у Чорноморському регіоні та на Балканах

Прем'єр-міністра Болгарії Дімітр Главчев закликав розширити присутність НАТО в Чорноморському регіоні та на Західних Балканах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mediapool.

Він зазначив, що немає іншого регіону в НАТО і Європейському союзі, який був би так серйозно зачеплений війною Росії проти України, як Чорноморський регіон.

"Тому необхідність реалізації стратегічного підходу до Чорного моря була одним з основних висновків Другої конференції з чорноморської безпеки в рамках Міжнародної Кримської платформи, яка відбулася в Софії у квітні цього року", - заявив Гладчев.