Болгария призвала расширить присутствие НАТО в Черноморском регионе и на Балканах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediapool.

Он отметил, что нет другого региона в НАТО и Европейском союзе, который был бы так серьезно затронут войной России против Украины, как Черноморский регион.

"Поэтому необходимость реализации стратегического подхода к Черному морю была одним из основных выводов Второй конференции по черноморской безопасности в рамках Международной Крымской платформы, которая прошла в Софии в апреле этого года", - заявил Гладчев.