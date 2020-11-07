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Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС

София, Суббота 07 ноября 2020 15:15
Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС
Фото флаг Македонии (flickr.comSanta Fe Relocation Services)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что не будет поддерживать предложенные Европейским союзом рамки для начала переговоров с Северной Македонией. Такое решение болгарской стороны фактически блокирует присоединение Болгарии к ЕС.

Об этом сообщает Novinite.

Как сообщается, София считает, что проект резолюции, которая будет стартом переговорного процесса между Северной Македонией и ЕС, "не предусматривает гарантий", что условия, выдвинутые Болгарией, будут выполнены.

Власти Болгарии подчеркивают, что перед началом переговоров необходимо решить вопрос, связанный с национальной идентичностью и языком жителей Северной Македонии, и принадлежности национальных героев.

София просит Скопье признать, что в целом "македонская идентичность и язык имеют болгарские корни". Кроме того, там требуют, чтобы Северная Македония не предъявляла претензий относительно признания македонского меньшинства в Болгарии.

Представители Скопье, президент Стево Пендаровски и премьер-министр Зоран Заев, несколько раз отклоняли требования Болгарии признать "болгарское корни македонской национальной идентичности". Также Заев отмечает, что блокадой переговоров София нарушила статью 2 Соглашения о добрососедстве.

Напомним, 2 марта Еврокомиссия подтвердила рекомендацию о начале переговоров о вступлении в Европейский союз с Албанией и Северной Македонией.

Кроме того, в конце марта Северная Македония официально присоединилась к НАТО.

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