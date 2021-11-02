Болгария усилила границы для защиты от нелегалов

Министерство внутренних дел Болгарии усилило границу для защиты от нелегальных мигрантов из Турции и Греции. В частности, для охраны границы было отправлено более 350 военнослужащих и более 40 автомобилей Сухопутных войск страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БТА.