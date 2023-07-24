Болгарія та Греція обговорюють експорт українського зерна залізницею

Денков заявив, що зараз обговорюється можливість транспортування українського зерна поїздами через територію Болгарії в грецькі порти, але не надав жодних подробиць.

За даними видання, йдеться про те, щоб болгарські поїзди завантажували зерно на кордоні України з Румунією і потім перевозили його через румунську і болгарську територію в грецький порт Александруполіс.

Однак незрозуміло, які болгарські перевізники зможуть перевезти такий вантаж з огляду на те, що державні залізниці Болгарії відчувають брак як локомотивів, так і вантажних вагонів. Також сумнівно, що приватні залізничні компанії зможуть здійснювати такі перевезення наявним у них рухомим складом.

За словами болгарського прем'єра, Греція вже почала розвивати залізничні лінії, що становлять особливий інтерес для Болгарії - до Кулати і Свіленграда. Поліпшення технічного стану залізниць на цих двох напрямках дало б змогу перевозити більше вантажів з Болгарії, Румунії, України та Молдови в грецькі порти.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Минулого тижня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль виходить із "зернової угоди", що дає змогу експортувати українське продовольство Чорним морем. Чиновник поскаржився, що вимоги РФ нібито не виконуються.

У відповідь на такі дії президент Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити український експорт без участі Росії. У Кабміні розробляють детальний план зернових перевезень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.