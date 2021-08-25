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Болгария продлила чрезвычайную эпидемическую ситуацию на три месяца

Автор: Мария Кучерявец

Правительство Болгарии заявило о продлении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Он будет действовать еще три месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское информационное агентство BGNES.

Отмечено, что такое решение было принято в связи с увеличением COVID-заражений и количества госпитализаций больных.

В правительстве добавляют, продолжение чрезвычайной ситуации оправдывается тем, что средняя продолжительность пандемической волны составляет около двух с половиной месяцев.

"Этот срок является гарантией безопасности и реализации противоэпидемических мер, а также мер пограничного контроля", - говорится в сообщении.

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