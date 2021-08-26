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Болгария привлечет военных для охраны границы от нелегалов

Новина українською →
Болгария, Четверг 26 августа 2021 14:27
Болгария привлечет военных для охраны границы от нелегалов Фото: Болгария привлечет военных для охраны границы от нелегалов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Болгарии Георгий Панайотов заявил, что для охраны границы будет привлечено несколько сотен военных. Они будут помогать пограничникам предотвращать возможное проникновение нелегалов в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Болгарии.

"Давление на болгарской границе растет, что требует от правительства действий, и оно это сделает", - сказал Панайотов.

По его словам, привлекут военнослужащих двух бригад Сухопутных войск и Объединенного командования специальных операций (СКК).

"Они будут охранять болгарскую границу, поскольку у них есть обязательства в соответствии с законом об обороне и Вооруженных Силах Республики Болгарии", - отметил Панайотов.

Так, границу будут помогать охранять от 400 до 700 человек, в зависимости от необходимости, с соответствующей техникой.

Известно, что усиление охраны будет осуществлено на границе с Грецией и Турцией.

В ведомстве добавляют, что вскоре будет издан приказ министерства об участии военнослужащих.

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