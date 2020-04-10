Болгария подаст заявку на присоединение к еврозоне до конца апреля

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В Болгарии убеждены, что заявку на вступление в еврозону одобрят

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сказал, что до конца этого месяца страна подаст заявку на вступление в еврозону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGNES.

Борисов заявил, что заявку на присоединение к еврозоне страна подаст до конца апреля и он убежден, что ее одобрят.

"У нас есть только одно условие, которое мы должны выполнить, мы сделаем это немедленно и снова подадим заявку на вступление в еврозону. Этот кризис показал нам, что те, кто находится в зале ожидания (механизма обменного курса ERM-2) и в еврозоне, получат миллионы, а другие будут вынуждены залезать в долги под высокие проценты", - сказал Борисов.

Болгария с 2007 года пытается присоединиться к еврозоне и ввести евро. Так, их валюта уже привязана к евро и соответствует номинальным критериям для принятия единой валюты со здоровыми государственными финансами и низким уровнем долга.

Напомним, власти Болгарии отложили на 2021 год начало процесса по переходу к использованию в качестве валюты евро на фоне пандемии коронавируса.

Также в это время зона евро объединяет 19 из 28 стран Евросоюза, официальной валютой которых является евро.